Die Ernesto Fashion Wear in Pirmasens feiert in diesem Jahr Jubiläum. 25 Jahre ist es her, dass die heutige Inhaberin, Silvia Bartens, die ehemalige Filiale einer hessischen Modekette übernommen hat.

„Vor 25 Jahren war ich Filialleiterin bei Ernesto. Nachdem die Modekette aufgelöst wurde, habe ich mich als Unternehmerin selbständig gemacht und das Geschäft übernommen. Auch den