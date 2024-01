Am Freitag, 19. Januar, gastiert die Sängerin Silke Hauck in der Pauluskirche in Pirmasens. Sie tritt zum ersten Mal in der Schuhstadt auf.

Zusammen mit dem Pianisten Claude Schmidt präsentiert die in Mannheim lebende Sängerin Silke Hauck am Freitag, 19. Januar, 20 Uhr, in der Pirmasenser Pauluskirche ein Greatest-Hits-Programm mit Titeln von Alicia Keys, Adele, Norah Jones und vielen weiteren Künstlern. Hauck phrasiert sich stets stilsicher durch eine Mischung aus großen Balladen im klassischen Pop-Gewand, feinem Blues und Gospel. Eine gehörige Prise Jazz ist auch stets dabei.

Silke Hauck wurde 1969 in Zweibrücken geboren und ist in Berlin aufgewachsen. Seit 2002 arbeitet sie als professionelle Sängerin, Komponistin und Textdichterin. Zudem ist sie als Lehrkraft an diversen Musikschulen tätig. Hauck hat sich fest in der Mannheimer Musikszene etabliert. 1999 wurde sie mit dem „Jazz- & Bluesforum Rhein-Neckar“ ausgezeichnet. Im Jahr darauf startete sie die „Silke Hauck Nacht“ im Mannheimer Schatzkistl. Dies ist ein kleines Theater mit wechselnden künstlerischen Gästen.

Wichtig: Die Platten ihrer Eltern

Als Sängerin absolvierte die Front-Lady bereits unzählige Auftritte in ganz Europa. Sie trat bereits zweimal beim Jazz-Festival in Montreux auf. 2006 war sie als Studiosängerin in dem Lied „Dieser Weg“ von Xavier Naidoo zu hören. Blues, Pop und Soul heißen die Facetten, in denen sich Haucks Tiefe, Einfühlsamkeit, Wärme und Weiblichkeit vollends widerspiegeln. Als wichtigsten Einfluss in ihrer Kindheit nennt sie die elterliche Plattensammlung. Im krassen Gegensatz zu ihren Schulfreundinnen, die eher von musikalischen Eintagsfliegen gefangen waren, hörte sie Künstler wie Janis Joplin, Albert King, Billie Holiday und die Rolling Stones. Diese Wurzeln haben sie geprägt – und auch wenn sie quasi als musikalisches Chamäleon immer wieder Ausflüge in andere Bereiche unternimmt, kehrt die Mannheimerin doch stets zu den Musikern zurück, von deren Werke sie noch heute inspiriert ist.

Mittlerweile gibt es sechs Alben von Silke Hauck. Nicht wenige Kritiker und Fans behaupten, sie sei „die deutsche Norah Jones“. Ihr aktuelles Album heißt „Soul Striptease“, es wurde im März 2023 veröffentlicht.

Info

Karten für das Konzert in der Pauluskirche gibt es in Sams Weingalerie in Pirmasens, online unter pfalzshow.de und an der Abendkasse. Veranstalter ist die Kulturinitiative Paulus.