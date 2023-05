Mit Medaillen sind Thomas Helfrich und Jennifer Zimmermann (beide Billard-Freunde Fehrbach) von den deutschen Meisterschaften in der Freien Partie zurückgekehrt.

BFF-Vorsitzender Helfrich holte in Gelsenkirchen-Buer Silber in der Freien Partie auf dem kleinen Tisch. Seine Auftaktpartie verlief perfekt: 300:0-Sieg in nur einer Aufnahme. Im zweiten und dritten Spiel benötigte er jeweils nur zwei Aufnahmen zum Sieg. In der letzten Partie unterlag er allerdings Meister Helmut Künstler (BSC Merzenich) mit 0:300.

Jennifer Zimmermann gewann zwei Gruppenspiele und musste sich im Halbfinale der alten und neuen deutschen Meisterin Susanne Stengel- Ponsing geschlagen geben. Damit Bronze für Zimmermann.