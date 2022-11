Für Larissa Bieß aus Münchweiler dürfte der Karnevals-Renntag in Köln-Weidenpesch unvergesslich bleiben. Zunächst verlieh Katja Warmbier, Vizepräsidentin des Amateurverbands, der 31-jährigen Lehrerin das Goldene Reitabzeichen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Wenige Minuten später gewann sie den letzten von acht Läufen des Vero-Amateurpokals. Mit der siebenjährigen Stute Lots of Tea des Bottenbacher Trainers Christian Peterschmitt wählte sie an der Innenseite die richtige Spur und gewann diesen mit 4500 Euro dotierten Ausgleich IV über die Steherdistanz von 2200 m. In der Gesamtwertung belegte sie den zweiten Platz hinter Anna-Lena Weidler aus Reifenberg.

Mit einem zweiten Platz auf der fünfjährigen Stute Tigertoss aus dem Quartier von Nastasja Volz-Degel (Sankt Wendel) verpasste die Münchweilerin Marie Gast in einem weiteren Ausgleich IV über 2200 m hauchdünn ihren zwölften Saisonsieg. Dennoch hat sie bei nur drei Siegen Rückstand auf die führende Magdeburgerin Janina Boysen weiter Chancen auf den Gewinn des Championats der Amateurrennreiterinnen.