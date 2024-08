Erleichterung auf dem Sommerwald: Der bereits abgesagte traditionelle Umzug der Siedler kann nun doch stattfinden. Am kommenden Sonntag startet der Zug um 13 Uhr am Gelände SV Rot-Weiß Pirmasens. Von dort aus geht es über die Straße „Am Häusel“ bis zum „1. Mittelweg“ und über die Straße „Am Sommerwald“ wieder zurück zum Startpunkt. Verantwortlich sind dieses Jahr erstmals Karl und Maik Polte. Jeder, der noch mitmachen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0178 7806397 melden. Seitens der Veranstalter ist man besonders froh über die kurzfristige Genehmigung des Ordnungsamtes und das Engagement der Teilnehmer am Kerweumzug.