Bunte Kreppbänder flatterten am Sonntag überall auf dem Sommerwald und kündigten den Umzug der Siedler an, die es in letzter Sekunde geschafft hatten, das Spektakel zu organisieren. Rund zehn Wagen und Fußgruppen waren dabei. Bewohner von Sommerwald, Häusel & Co hatten Zäune, Bäume und Häuser farbenfroh dekoriert. „Die Tradition lebt weiter“, hieß es auf einem Anwohner-Transparent. „Heut’ ist so ein schöner Tag“, schallte es aus einem aus den Lautsprechern eines Teilnehmer-Wagens – passend zum Höhepunkt der Siedlerkerwe mit bester Stimmung auf der Straße ebenso wie den Gehwegen.