Bei einem Brand in der Pirmasenser Schwanenstraße wurden am Sonntagabend sieben Menschen verletzt. Drei Personen mussten mit der Drehleiter gerettet werden, da der Weg ins Freie über das Treppenhaus abgeschnitten war. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde gegen 19.15 Uhr alarmiert. Während der erste Löschzug unterwegs war, wurden weitere Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nachgefordert. Anrufer hatten gemeldet, dass sich Menschen an den Fenstern befänden und zu springen drohten.

Nach Angaben von Einsatzleiter Frank Winkler befanden sich im Zugang zum Treppenhaus mehrere Kinderwagen. Diese standen in Flammen. Ersthelfer hatten diese bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Feuerlöscher erstickt. Die Einsatzkräfte nahmen Nachlöscharbeiten vor.

Vordringlich konzentrierten sie sich auf die Rettung der Menschen in dem völlig verrauchten Wohnhaus. Insgesamt vier Personen – darunter drei mittels Drehleiter – wurden durch die Feuerwehr gerettet und an die Sanitäter übergeben. Zuvor waren bereits drei Kinder von Ersthelfern aus einem Fenster in der ersten Etage ins Freie geholt worden. Insgesamt zehn Menschen wurden durch den Rettungsdienst und zwei Notärzte versorgt. Sieben Personen wurden bei dem Brand verletzt, mehrere Betroffene wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Pirmasenser Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Hinzu kam die Katastrophenschutzeinheit Sanität mit vier Fahrzeugen und elf Helfern – unterstützt von einem Einsatzleitwagen der Katastrophenschutzeinheit des Landkreises Südwestpfalz.