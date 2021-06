Sieben Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Dienstag für die Südwestpfalz gemeldet: zwei in Pirmasens und fünf in Zweibrücken. Von den neuen Fällen sei zuvor bereits je eine Person aus Pirmasens und aus Zweibrücken als enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne gewesen. Die Inzidenzwerte lagen am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt bei 14,8 im Kreis, 37,3 in Pirmasens und 61,4 in Zweibrücken. Aktuell gelten in der Südwestpfalz 148 Fälle als aktiv, 28 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben die meisten in Pirmasens (42), Zweibrücken (41) sowie in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (23). 148 Personen mit Corona-Infektion sind bislang im Bereich des Gesundheitsamtes gestorben.

Die Stadt Pirmasens teilte am Dienstag außerdem mit, dass die Infekt-Ambulanz ab Freitag, 4. Juni, den Betrieb zunächst einstellt. Das haben laut Stadt der Landkreis Südwestpfalz und die Stadt Pirmasens gemeinsam mit den dort behandelnden Ärzten und der Kassenärztlichen Vereinigung entschieden. Grund dafür sei der Rückgang der Behandlungszahlen in den vergangenen Wochen. Sollten die Zahlen wieder stärker ansteigen, könne kurzfristig über eine Wiederaufnahme entschieden werden. Aktuell sei die Versorgung durch die niedergelassenen Ärzte in der Region vollends gewährleistet, teilte die Stadt mit.