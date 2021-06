Nach dem Sinkflug in der vergangenen Woche stagniert die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der Südwestpfalz. Am Sonntagmittag waren es 109 Personen, die als infiziert galten. 27 (ein neuer Fall) leben in Pirmasens, 49 (fünf neue Fälle) in Zweibrücken, 33 (ein neuer Fall in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land) im Landkreis. Der vom Landesuntersuchungsamt ermittelte Inzidenzwert ist im Landkreis erneut gesunken, die Sieben-Tage-Rate der Neuinfektionen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner lag am Sonntagmittag bei 3. In Pirmasens ist sie leicht auf 12 angestiegen, in Zweibrücken leicht auf 73 gesunken. Weil Zweibrücken an drei Tagen in Folge die Inzidenz von 50 überschritten hat, gelten dort ab Montag strengere Corona-Regeln.