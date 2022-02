Ein schlimmer Unfall im Pfälzerwald, bei dem sogar ein Rettungshubschrauber angefordert werden muss, ein erfolgreiches Unternehmen aus Pirmasens, eine Bäckerei, die nach einem Großbrand wieder den Betrieb aufnimmt und ein skurriler Feuerwehreinsatz – und das ist längst noch nicht alles. Der Nachrichtenüberblick aus und für die Südwestpfalz.

Trotz des Krieges zu einer Faschingsrundfahrt aufbrechen? Die Zweibrücker Fasenachtsfreunde haben sich dafür entschieden und diese Entscheidung ausführlich begründet.

In Pirmasens rollte am Sonntag ein Gute-Laune-Zug durch die Stadt.

Erst Corona, jetzt auch noch der Ukraine-Krieg. Wir wollten von Passanten wissen: Fehlt Ihnen der Fasching?

In Dahn gibt es immer wieder Ärger mit Plakatwänden. Viele Einwohner finden, sie stören im Stadtbild – auch im Hinblick auf die touristische Wirkung – , und sie machen Schmutz durch durchnässte und herabfallende Plakate. Jetzt gibt es eine Idee.

Die Debatte um das Ausscheiden des Kulturprogramm-Verantwortlichen in Pirmasens geht weiter. Jetzt hat sich ein ehemaliger Kulturdezernent zu Wort gemeldet.

In Woche neun der Sat1-Show „The Biggest Loser – Leben leicht gemacht“ treten die Kandidaten im Duellmodus gegeneinander an. Die vorherigen Partner dabei werden zu Duellanten. Der Pirmasenser Sven Knieriemen fährt die Ellenbogen aus, um Konkurrent Nico in den Schatten zu stellen.

Zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften kam es am Samstag in der Hexenklamm bei Pirmasens-Gersbach. Dort war ein Wanderer sieben Meter in die Tiefe gestürzt.

In der Nacht auf Samstag kontrollierten Polizei, Ordnungsamt und Zoll erneut eine Shisha-Bar in Waldfischbach-Burgalben. Es war nicht das erste Mal.

17 Monate war die Landbäckerei Ernst in Vinningen geschlossen. Ein verheerender Brand am Abend des 20. September 2020 hat einen Millionenschaden angerichtet. Bäckermeister Stefan Ernst kämpfte um die Zukunft des Familienbetriebs. Mit Erfolg.

Das Reformhaus Escher ist in Pirmasens eine Marke. Aber nicht nur in der Südwestpfalz ist das Unternehmen bekannt. Es betreibt mittlerweile 36 Filialen. Das Herz der Firmenverwaltung schlägt in der Pirmasenser Fußgängerzone. Der Firmenchef hat der RHEINPFALZ von seinen Plänen berichtet.

Weil Essen angebrannt war, musste am Samstag die Feuerwehr in Pirmasens ausrücken.

Wie eng heute alles zusammenhängt, zeigt eine Meldung, die nur am Rande mit der Südwestpfalz zu tun hat: Frankreich hat wegen der Sanktionen ein russisches Handelsschiff festgesetzt. Es liegt im Hafen von Boulogne-sur-Mer. Zweibrückens Partnerstadt.

Wer für den Frieden beten möchte: Zweibrücker Pfarrer laden für Montagabend zum gemeinsamen Gebet ein. In Großsteinhausen hatten sich am Freitag 35 Menschen zum Friedensgebet versammelt.

Der Zweibrücker Kunstverein wird 40 und hat eine neue Vorsitzende. In Zweibrücken ist sie vor allem bei den Hofenfels-Schülern bekannt.

Henriette Dix aus Leimen tut etwas, was in der Südwestpfalz einmalig ist: Sie lehrt Menschen, wie sie zu sich selbst finden. Dabei hat sie zwei außergewöhnliche Co-Trainer.