Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu sieben Jahre Haft ist am Dienstag ein 29-Jähriger aus Pirmasens verurteilt worden. Das Landgericht ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Die Zweite Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken verurteilte am Dienstag den geständigen Angeklagten aus Pirmasens wegen unerlaubten Handels mit Marihuana, Haschisch, Amphetamin und Kokain in sechs