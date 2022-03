Eine Serie von Sachbeschädigungen hat es in der Nacht auf Sonntag in Rodalben gegeben. Wie die Polizei mitteilt, sind in der Ringstraße und in der Lohnstraße insgesamt sieben Autos beschädigt worden. In den meisten Fällen wurden die Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Pirmasens zu wenden, Telefon 06331 520-0.