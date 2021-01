„Nichts halbes und nichts ganzes“ – dieses Urteil muss sich die Silvesternacht gefallen lassen, in der sich die Menschen zum Großteil an die Regeln hielten. Das Böllerverbot im öffentlichen Raum und die Beschränkung der Kontakte führten auch in Pirmasens zu nahezu leeren Straßen. Nur vereinzelt stiegen Raketen in den Himmel und begrüßten das Jahr 2021. Angenehmer Nebeneffekt: keine schwefligen Rauchschwaden, keine verwaisten Sektflaschen-Abschussrampen – und für viele Tierbesitzer die erste entspannte Silvesternacht überhaupt.