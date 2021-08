Einen Sickingerhöh-Kracher hat am Freitag die Auslosung der vierten Pokalrunde des Südwestdeutschen Fußballverbands gebracht. Bezirksliga-Titelanwärter SC Weselberg, der in der ersten und dritten Runde bereits die Landesligisten VB Zweibrücken und SV Hinterweidenthal aus dem Wettbewerb warf, hat Heimrecht gegen die Landesliga-Spitzenmannschaft des SV Hermersberg. Weselberg und Hermersberg erreichten vergangene Saison das Verbandspokal-Viertelfinale, konnten dann aber wegen der Corona-Pandemie nicht um den Einzug in die Runde der letzten vier spielen.

Zu einem Duell zweier Landesligisten erwartet der FC Fehrbach die Sportfreunde Bundenthal. Die SG Rieschweiler bestreitet ihr erstes Pokalspiel – die Verbandsligisten steigen erst in der vierten Runde in den Wettbewerb ein – beim FV Olympia Ramstein (A-Klasse), dessen neuer Spielertrainer Jonas Jung bis Juni noch für den FK Pirmasens in der Regionalliga am Ball war.

Klaus Karl (Weingarten), Mitglied des Verbandsspielausschusses, loste die Partien in der Sportschule Edenkoben aus regionalen Töpfen aus. Regelspieltermin ist Mittwoch, 15. September, 19 Uhr. Verlegungen sind noch bis kommenden Mittwoch möglich.

In der fünften Verbandspokalrunde kommen dann auch die Drittliga-Profis des 1. FC Kaiserslautern, die Regionalligisten FK Pirmasens und TSV Schott Mainz sowie die Oberligisten in den Lostopf. peb