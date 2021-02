Ein Dorn im Auge war dem Rat das Regenrückhaltebecken der Verbandsgemeindewerke in der Mühlstraße. Nachdem die Werke sich bereiterklärt hatten, einen Sichtschutz zu bezahlen, lagen dem Rat zwei Varianten mit vier Farben vor. Die Ratsmitglieder favorisierten jedoch eine bedruckte Folie in Maueroptik. Nun will man sich nach den Kosten erkundigen. Nach einer weiteren Verhandlung mit den Werken, wollen die Ratsmitglieder den Sichtschutz in Eigenleistung installieren.