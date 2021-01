Am Donnerstag, 28. Januar, um 17 Uhr präsentiert Voyager IV eine „symphonische“ Jazzrock-Show im Livestream in der Kaiserslauterer Fruchthalle, die bildlich ergänzt wird durch die Projektion von Werken des Kaiserslauterer Künstlers Stefano Cattaneo.

Als „beste Progrockband Deutschlands“ erspielte sich Voyager IV bereits den ersten Platz beim Deutschen „Rock & Pop Preis 2020“. Die Band um den Bonner Pianisten und Keyboarder Marcus Schinkel und den Sänger und Schlagzeuger Johannes Kuchta nimmt den berühmten klassischen Mussorgsky-Zyklus „Bilder einer Ausstellung“, 1971 auch von Emerson, Lake & Palmer interpretiert, als Ausgangspunkt für ein Konzert mit Licht- und Lasershow. Als Gast aus Kaiserslautern ist der Gitarrist und Bassist Ralph Herrnkind dabei.

Mit dem Album „Pictures At An Exhibition“ landete die Band damit 2019 in den Top-Ten des Rock-Magazins „eclipsed“. Für ihre musikalische Interpretation von Mussorgskys Vorlage greifen die Künstler auf ausgefallene Instrumente wie die Keytar, Moog-Theremin, Melodika oder die von Jean-Michel Jarre entwickelte Laserharfe zurück.

Marcus Schinkel war mit dem erfolgreichen Vorgängerprogramm „Crossover Beethoven“ weltweit unterwegs, einem „Spagat über Epochen, zwischen inspirierender Vorlage und origineller zeitgemäßer Umsetzung“, so die Zeitschrift „Jazzpodium“. 2018 wurde er vom Land Nordrhein-Westfalen zum Kulturbotschafter für Konzerte nach Chengdu/China geschickt, 2019 gab er Konzerte und Workshops für das Humboldt-Institut in San Pedro Sula/Honduras.

Johannes Kuchta ist Sänger, Percussionist, Komponist und Arrangeur für Popsongs und Filmmusiken, der beim Deutschen Rock & Pop Preis 2019 als „bester Progrocksänger“ geehrt wurde.

Stefano Cattaneo ist seit den 80er Jahre in vielen Ausstellungen und Kunstmessen in Europa vertreten. Seit 2009 lebt er in Kaiserslautern.

Der Stream kann auf herzlich digital, YouTube und Facebook aufgerufen werden.