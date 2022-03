Einen Abend jenseits der Schwerkraft kann man am Mittwoch, 6. April, 20 Uhr, in der Pirmasenser Festhalle erleben.

Tobias Wegener, Absolvent der Hochschule für zeitgenössischen Zirkus in Brüssel, verbindet in seiner mehrfach preisgekrönten One-Man-Show „Leo“ poetische Erzählkraft, surreale Geschichten und physikalisches Theater zu einem Gesamtkunstwerk.

Was diese Show so einzigartig macht, ist ihre Schlichtheit. Ein Mann, eine Mütze, ein Koffer, eine Glühbirne, ein Stück Kreide: Damit lässt Tobias Wegener seine Traumwelten entstehen und nimmt die Zuschauer mit auf eine fantastische Reise.

Erzählt wird die Geschichte von Leo, einer Figur in einem Raum, in dem die Gesetze der Schwerkraft nicht gelten. So schwebt Leo an der Wand, dreht aberwitzige Pirouetten, wirft seinen Hut in die Luft, der auf ihn zurückplumpst, als wäre sein Körper das Gravitationszentrum des Universums.

Eine Videoprojektion ermöglicht diese physikalischen Quantensprünge. In einer Live-Projektion sehen die Zuschauer in der Festhalle stets zwei Bühnenräume gleichzeitig, wobei die Spiegelung um 90 Grad gedreht ist. Die natürliche Wahrnehmung wird dadurch völlig ausgehebelt. Läuft Leo wirklich in der Waagerechten oder erweckt er durch Beinbewegungen nur diesen Eindruck und klammert sich in Wahrheit an der Wand fest?

Um solche perfekten Illusionen zu erwecken, ist enorme Muskelbeherrschung vonnöten. Das wortlose Spiel mit den Gesetzen der Schwerkraft ist Körpertheater auf hohem Niveau, das kein Schauspieler ohne artistische Ausbildung und langjähriges Training auf die Bühne zaubern könnte. Die künstlerische Leitung dieser verspielten und gleichzeitig extrem witzigen Performance liegt in Händen des experimentierfreudigen frankokanadischen Dramaturgen und Regisseurs Daniel Brière.

Info

Karten gibt es beim Kulturamt im Pirmasenser Rathaus am Exerzierplatz, Telefon: 06331 842352; E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de. Weitere Informationen und Hygienehinweise unter pirmasens.de/kultur.