Bei Shotokan Karate Dahn läuft es.

Nachdem 2022 schon Lucas Hochreiter als erstes Vereinsmitglied in den Nachwuchs-Landeskader berufen worden war, werden es 2023 wohl gleich mehrere Dahner sein. „Die offizielle Nominierung steht aber noch aus“, informiert Vorstandsmitglied Sabrina Burkhart. Sie und ihr 13-jähriger Sohn Henry gehörten zu den zehn erfolgreichen Teilnehmern an der Gurtprüfung in dem 70 Mitglieder zählenden Karateverein. Das Foto zeigt von links – mit den bisherigen Gurten – Trainer Felix Klein, Elias Wagner (5. Kyu), Johannes Link (4. Kyu), Henry Burkhart (4. Kyu), Sabrina Burkhart (3. Kyu) und Hans Dieter Deutschmann (2. Kyu). Neue Gurte tragen künftig auch Johanna Riecken (9. Kyu), Tim Groh (7. Kyu), Daniel Boddenberg (6. Kyu), Lara Schmitt (5. Kyu) und Lucas Hochreiter (4. Kyu).