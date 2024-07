Pirmasens sucht den „Shopping Star 2024“. Im Titelkampf treten Lisa Kalkenbrenner und Sina Huber-Rollwa gegeneinander an. Gekürt wird die Siegerin beim Aktionswochenendes „Heimat Shoppen“, das vom 6. bis 8. September stattfindet.

21 Frauen und Männer im Alter zwischen 23 und 60 Jahren aus der gesamten Südwestpfalz hatten sich beim Pirmasenser Stadtmarketing beworben. Unter allen Einsendungen wurden die beiden Kandidatinnen ausgelost. Lisa Kalkenbrenner ist eine leidenschaftliche Fashionista. Die 28-Jährige wohnt mit ihrem Verlobten in Erlenbrunn. Sie arbeitet als Zahnmedizinische Fachangestellte und liebt es, in ihrer Freizeit zu shoppen.

Das notwendige Interesse für Mode bringt auch die zweite Kandidatin mit. Sina Huber-Rollwa lebt mit ihrem Mann und ihrem zweijährigen Sohn in Thaleischweiler-Fröschen. Die 36-Jährige liebt es, durch die Geschäfte zu bummeln. Sie hat sich als Ziel gesetzt, allen Mamas zu zeigen, dass man in kürzester Zeit im Pirmasenser Einzelhandel ein körperschmeichelndes Outfit finden kann.

Ende August werden die beiden Frauen innerhalb von vier Stunden und ausgestattet mit einem Budget von 400 Euro in ihren Pirmasenser Lieblingsgeschäften und Schuh-Outlets ein individuelles Outfit für einen sonnigen Herbstsonntag zusammenzustellen. Begleitet werden die Kandidatinnen von Foto- und Videograf Jonas Melzer. Interessierte können die Aktion über den Instagram-Kanal #Pirmasensation verfolgen. Wer am Ende zum „Pirmasenser Shopping Star“ gekürt wird, darüber entscheiden die Südwestpfälzer beim verkaufsoffenen Sonntag am 8. September.