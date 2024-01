Eveline Schuppe hat am Mittwoch eine Regenpause genutzt und den Gang in die Fußgängerzone gewagt. Dort hat sie sich mit uns über ihren freien Tag, ihren Modegeschmack und exotisches Essen unterhalten.

Guten Tag. Wer sind Sie denn und was machen Sie hier?

Ich bin Eveline Schuppe und komme aus Pirmasens. Ich habe heute frei und nutze die Zeit, um ein bisschen shoppen zu gehen.

Werden Sie hier bei uns noch fündig?

Ja, doch! Ich gehe auch grundsätzlich nicht woanders einkaufen. Sofern es geht, kaufe ich alles hier bei uns in der Stadt.

Und was möchten Sie heute kaufen?

Heute gönne ich mir etwas zum Anziehen. Einfach so, für keinen besonderen Anlass.

Wie verhält es sich denn mit Ihrem Modegeschmack?

Ich trage gerne neutrale Sachen, nicht allzu bunt. Am liebsten trage ich schwarze Kleidung. Das ist dezent und passt zu allem.

Und was haben Sie heute noch so vor an Ihrem freien Tag?

Zuhause habe ich schon alles geschafft. Nach meiner Shoppingtour besorge ich noch Lebensmittel und dann gehe ich nach Hause und koche für mich und meinen Mann.

Und was gibt es Leckeres?

Heute gibt es etwas Thailändisches: Rindfleisch in Austernsoße.

Und wie wird das gemacht?

Das ist gar nicht kompliziert. Man braucht Geschnetzeltes vom Rind und Austernsoße. Dann kommen noch Austernpilze dran und, falls man sie bekommt, Shiitake-Pilze. Das ist bei uns meistens nicht so einfach. Dann kommen noch Zwiebeln dran und viel Knoblauch (lacht).

Dann mal vielen Dank fürs Mitmachen und guten Hunger!

Ja, gerne. Schönen Tag noch.