Händler, Gastronomen, Dienstleister und das Stadtmarketing laden am 9. und 10. September zum „Heimat shoppen“ ein. Während der Aktionstage gibt es in den sich knapp 20 beteiligenden Unternehmen kleine Geschenke und Rabatte. Die sollen dazu anregen, verstärkt in der Region einzukaufen.

Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen rücken: Dieses Ziel hat sich die bundesweite Aktion „Heimat shoppen“ gesetzt, an der sich Pirmasens erneut beteiligt. Bereits seit 2018 führt die Industrie- und Handelskammer das „Heimat shoppen“ in Kooperation mit dem Stadtmarketing durch. Erstmals gehört in diesem Jahr ein Teile- und Schraubermarkt auf dem Exerzierplatz zum Rahmenprogramm.

Mit Live-Musik, Gewinnspielen und besonderen Verkaufsaktionen wollen knapp 20 Unternehmen am Aktionswochenende Kunden in die Stadt locken. Die Sparkasse Südwestpfalz beispielsweise gewährt allen Kunden, die bei den teilnehmenden Händlern mit der Sparkassen-Card bezahlen, einen zusätzlichen Treuebonus von zehn Prozent. Das Modehaus Niebel gibt 20 Prozent Rabatt auf den Einkauf und das Spielwarenhaus Babilon lockt mit einem Glücksrad und Sonderverkäufen in allen Abteilungen.

Dem Einzelhandel unter die Arme greifen

Die Aktionen reichen dabei von verlängerten Öffnungszeiten, wie bei der Parfümerie CB, bis hin zu einem kostenlosen Lieferservice in Pirmasens und zehn Kilometer Umgebung von Bachmanns Schlafkultur. Musikalisch untermalt wird das Einkaufserlebnis am Freitag von Harald Andre und Jonas Vogel, die von 14 bis 17 Uhr auf dem Schloßplatz spielen. Am Samstag sind an gleicher Stelle von 11 bis 14 Uhr Wolfgang Matheis und B.B. Kusch zu hören.

„Es geht im Grunde darum, den Einzelhändlern unter die Arme zu greifen“, erzählt Stadtmarketing-Chef Rolf Schlicher. Denn der stationäre Einzelhandel spiele eine zentrale Rolle innerhalb der Stadtgemeinschaft – nicht nur durch die angebotene Ware, sondern auch als Arbeitgeber und Steuerzahler. Außerdem diene der Handel als Plattform und Treffpunkt für soziale Kontakte. Wichtig sei es deshalb, die Menschen aus der Umgebung dafür zu begeistern, in der Innenstadt einkaufen zu gehen, und zu zeigen, welches Angebot Pirmasens biete. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, Frequenzen in die Stadt zu bringen“, sagt Schlicher.

Im Mittelpunkt steht das Auto

Ein Fokus während der Aktionstage liegt in diesem Jahr auf dem Automobil. Denn auf dem Schlossplatz wird es eine Ausstellung mit Neufahrzeugen von sieben Pirmasenser Autohäusern geben, deren Mitarbeiter ebenfalls für eine Beratung zur Verfügung stehen. Freitag findet außerdem von 15 bis 21 Uhr der Teile- und Schraubermarkt auf dem Exerzierplatz statt. Organisiert wird der Markt, der insgesamt rund 15 Stände umfassen wird, von Andreas Seibert. „Vom gelben Chevrolet Pick Up bis zum Moped aus den 50er Jahren wird alles dabei sein“, sagt Seibert. Er veranstaltet als privater Organisator bereits seit drei Jahren Märkte, wie beispielsweise den Kunst- und Krempelmarkt auf dem früheren Helmitin-Gelände.