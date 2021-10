Am Donnerstag, gegen 3.35 Uhr, warf ein Unbekannter laut Polizei die Seitenscheibe einer Shisha-Bar in der Landauer Straße in Pirmasens mit einem Gusseisen ein. Die Tat wurde den Angaben zufolge auf einem Überwachungsvideo aufgezeichnet. Nach dem Wurf entfernte sich die Person, ohne die Räumlichkeiten betreten zu haben. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06331 5200 in Verbindung zu setzen. rhp