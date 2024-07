Die Dahner Sommerspiele präsentieren am 4. August, 19 Uhr, die Shakespeare Company Berlin mit „Zwei Herren aus Verona“ auf der Burg Altdahn.

Eigentlich soll man nicht das Ende verraten, aber die Liebeskomödie „Zwei Herren aus Verona“, ein Frühwerk von Shakespeare (um 1590) endet mit dem Annie-Lennox-Song „Sweet Dreams“. Überhaupt sind viele Hits zu hören, die Shakespeare wohl noch nicht kannte – und Sprüche wie „Du hast wohl Raufaser im Hirn“ hat so wohl auch nicht geschrieben. Die Berliner Shakespeare Company bietet bei ihrem Stück schöne Einfälle: Ein Ritter in Rüstung gehört dazu, doch eigentlich ist er kein Ritter. Ein Running Gag muss sein, und die drei Männer und drei Frauen, die sich immer wieder verwandeln, sorgen für Kurzweil.

Die Freundschaft von Proteus und Valentin wird auf eine harte Probe gestellt, denn die beiden verlieben sich in dieselbe Frau. Das führt zu Heimlichkeiten, Täuschungen, Verkleidungen, Irrungen und Wirrungen und sogar in die Verbannung. Valentin will am Hof des Herzogs von Mailand sein Glück versuchen. Proteus wird seiner Mutter gezwungen, Valentin nachzureisen. Dort verlieben sich die Jugendfreunde in Silvia, die jedoch nach Vaters Wille den reichen Adligen Thurio heiraten soll. Proteus wickelt den Herzog und Thurio mit einer Intrige um den Finger, die Valentin in die Verbannung zwingt. Valentin wird im Wald von Banditen überfallen, die ebenso wie er verbannt wurden und von Valentins Geschichte so gerührt sind, dass sie ihn zum Anführer machen. Und dann ist da noch Julia, die Frau, die Proteus einst liebte, bevor er sich nach Mailand aufmachte. Sie verkleidet sich und wird unerkannt als Fürsprecher für Proteus zu Silvia geschickt. Das kann nur zu einem verrückten Show-down führen. Die sechs Schauspieler schlüpfen in 18 Rollen, sie spielen auch Geige, Akkordeon, Ukulele, Gitarre, Bass und singen. Das Stück dauert zweieinhalb mit Pause. Bei Regen wird es verlegt ins Haus des Gastes. Bei Wetterkapriolen läuft ab 15 Uhr am Vorstellungstag ein Band, das die Spielstätte nennt unter Telefon 06391 9196288.

Info

