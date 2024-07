Die SG Weselberg/Linden war in der Saison 2023/24 das fairste Herrenteam im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken.

Der Meister der B-Klasse West kam in der gesamten Runde nur auf 27 Strafpunkte, was einer Quote von 0,9 pro Partie entspricht. Die Mannschaft von Trainer Denis Jung erhielt in 30 Saisonspielen 24 Gelbe Karten und eine Zeitstrafe. Gelb-Rot, Rote Karten, Fehlverhalten der Mannschaftsoffiziellen oder der Zuschauer: Fehlanzeige!

8800 Euro von Sparkasse

Die Sparkasse Südwestpfalz belohnte die Spielgemeinschaft von der Sickingerhöhe und die anderen Fairplay-Wertung-Klassensieger (bei den Männern von der Landesliga bis zur C-Klasse, dazu die Frauen-Landesliga und die A-Junioren) aus ihrem Geschäftsbereich mit jeweils 500 Euro. Die jeweiligen Zweiten durften sich über 400 Euro freuen, 300 Euro gab es für die Drittplatzierten. Insgesamt schüttete die Sparkasse bei der Siegerehrung am Dienstagabend in ihrer Zentrale in der Pirmasenser Bahnhofstraße 8800 Euro an 22 Mannschaften aus.

Wichtige Werte

„Fußballsport ist nicht nur ein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern bietet auch eine Bühne, auf der wichtige Werte wie Respekt, Toleranz und Gerechtigkeit vermittelt werden können. Diese Werte gilt es zu bewahren und zu fördern – für den Sport und für die Gesellschaft als Ganzes“, nennt die Sparkasse die Beweggründe für ihr finanzielles Engagement. „Ein Verhalten, das über die bloße Einhaltung von Regeln hinausgeht, muss belohnt werden. Da besonders der respektvolle Umgang mit dem Gegner und vor allen Dingen mit den Schiedsrichtern in der heutigen Zeit unerlässlich ist, unterstützen wir den Wettbewerb gerne jedes Jahr“, betonte Peter Kuntz, der Vorstandsvorsitzende dieser Anstalt des öffentlichen Rechts.

Julien Belzer, Oberliga-Schiedsrichter aus Münchweiler und Firmenkundenberater bei der Sparkasse Südwestpfalz, erläuterte bei der Siegerehrung die beiden neuen Schiedsrichterregeln (Kapitänsdialog und Stopp-Konzept), die ab diesem Jahr für alle Vereine Gültigkeit haben. Er appellierte zudem an alle Vereinsvertreter, die Fairplay-Regeln immer wieder aufs Neue hochzuhalten.

DIE GEEHRTEN TEAMS

Herren-Landesliga: 1. SG Eppenbrunn 67 Strafpunkte

Herren-Bezirksliga: 2. SpVgg Waldfischbach/Burgalben 72 Punkte

Herren-A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken: 1. SV Lemberg 72 Punkte, 2. SVN Zweibrücken 75, 3. SG Rieschweiler II 84

Herren-B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: 1. SV Trulben 28 Punkte, 2. FV Münchweiler 56, 3. FC Ruppertsweiler 57

Herren-B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: 1. SG Weselberg/Linden 27 Punkte, 2. SSV Höheinöd 47, 3. SG Petersberg/Fehrbach II und SV Bottenbach je 61

Herren-C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: 1. Hilster SV 29 Punkte, 2. SG Kröppen/Vinningen 35, 3. SV Lemberg/Winzeln II 39

Herren-C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: 2. SV Ixheim II 29 Punkte, 3. FC Kleinsteinhausen 46. Klassensieger SV Martinshöhe II (28) bekam keine Prämie, da Martinshöhe im politischen Kreis Kaiserslautern liegt.

Damen-Landesliga: 1. FSG Wasgau 4 Punkte

A-Junioren: 1. JSG Rieschweiler 20 Punkte, 2. JSG Heltersberg/Geiselberg 22, 3. TSG Mittelbach-Hengstbach 25.