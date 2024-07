„Finale dehääm“. So bewirbt die Ü50 der SG Sauerbachtal den Regionalentscheid am Samstag auf dem Platz des SV Hinterweidenthal. Die drei Sieger des jeweiligen Landeswettbewerbs ermitteln den Teilnehmer der Ü50-DM im August in Berlin.

Den Südwestdeutschen Fußballverband vertritt die SG Sauerbachtal, eine Spielgemeinschaft der Vereine aus Hinterweidenthal, Dahn, Erfweiler, Rumbach, Fischbach und Ludwigswinkel. Aus dem Saarland reist die SG Fischbach an. Und der Fußballverband Rheinland schickt mit der SG Mittelmosel/Leiwen den Turnierfavoriten in die Südwestpfalz. Die Rheinländer sind der Titelverteidiger und haben nicht wenige Ex-Oberligaspieler aus Salmrohr, Trier und Koblenz in ihren Reihen. Ergänzt wird deren Kader durch Ex-Profis aus Luxemburg. Die SG Mittelmosel/Leiwen belegte in der vorigen Saison Platz vier in Berlin.

„Ich bin eher pessimistisch, dass wir da mithalten können, zumal wir personell auf der letzten Rille laufen“, merkt Ü50-Mannschaftsmanager Günter Jung, der selbst wegen eines Muskelfaserrisses nicht mitmachen kann, an. Weiter fehlen vom Sauerbachtal-Stammpersonal der sehr agile Marco Schmidt, Roma Hof, Ralf Babilon und Uwe Weippert. „Die SG Mittelmosel war mit der fast identischen Mannschaft 2019 deutscher Ü40-Meister“, weiß Jung um die Stärke der Gäste. Im Endspiel besiegten die Moselaner damals Bayer Leverkusen mit 4:2 im Elfmeterschießen.

Erste Partie um 14 Uhr

Um 13 Uhr werden die Partien ausgelost und um 14 Uhr beginnt das Turnier. Die Kicker aus dem Sauerbachtal holten in den vergangenen drei Jahren jeweils den Titel auf der Kreis- und Verbandsebene „und der Wanderpokal steht nun in der Bar unseres Torwarts Bernd ,Flieger’ Kunz“. Jung: „Wir hoffen auf viele Zuschauer und wollen für den Ü50-Fußball werben.“