Fußball-Weltmeister Erik Durm spielt nächste Saison zusammen mit einem alten Freund für die SG Rieschweiler.

Wie den Ex-Profi zieht es auch Lukas Müsel zum Verein seiner Jugend. Der 32-jährige Defensivspieler, der in der Verbandsliga für den TuS Hohenecken und den SV Steinwenden sowie in der A-Junioren-Regionalliga für den FK Pirmasens am Ball war, kommt von der SG Knopp/Wiesbach zum aktuellen Landesliga-Zehnten, teilte die SGR mit. Aus dem jetzigen Kader von Trainer Björn Hüther haben Kim Schöpp, Kelvin Guth, Colin Brödel, Tim Weis und Julien Homberg für die nächste Saison zugesagt.