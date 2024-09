Um aufsteigen zu können, hat die Badminton-Spielgemeinschaft Pirmasens/Münchweiler den Namen ihrer ersten Mannschaft geändert.

Die Badmintonsaison 2024/2025 hat am vergangenen Wochenende begonnen, aber die Spielgemeinschaft von Badmintonteam Pirmasens und PBC Münchweiler hat noch nicht ins Geschehen eingegriffen. Der amtierende Meister der Verbandsliga Südwest war spielfrei. Die Mannschaft tritt diese Spielzeit unter dem Namen PBC Münchweiler an. Grund hierfür ist, dass in der nächsthöheren Spielklasse, der Rheinhessen-Pfalz-Liga, keine Spielgemeinschaften zugelassen sind. Daher konnte der (ungeschlagene) Meister auch nicht aufsteigen. Ein Versuch der Westpfälzer, beim Verbandstag eine Regeländerung herbeizuführen, scheiterte knapp. Um bei einer eventuellen Wiederholung der Meisterschaft nicht wieder ohne Aufstiegsberechtigung dazustehen, haben sich die Pirmasenser Spieler der ersten Mannschaft (Chris Marx, Yannic und Franziska Brandstetter) dazu entschlossen, pro forma den Verein zu wechseln.

Zwei personelle Änderungen

Somit tritt das erste Team unter PBC Münchweiler an. Ansonsten bleibt alles beim alten. Die beiden anderen Mannschaften treten nunmehr nach Aufstieg in der Bezirksoberliga Süd und (wie bisher) in der Bezirksliga Mitte unter der Bezeichnung SG Pirmasens/Münchweiler an.

Im Verbandsligateam hat es zwei Änderungen in der Stammformation gegeben: Franziska Brandstetter nimmt Manuela Miesels Platz ein, und Peter Steinbach spielt aus beruflichen Gründen in der zweiten Mannschaft. Ihn ersetzt Christopher Salzmann, der auch Mannschaftsführer ist. Das Team komplettieren Jens Steinbach, Chris Marx, Yannic Brandstetter und Claudia Kohz.

Busenberg hat nur noch ein Team

Die in die Bezirksoberliga aufgestiegene zweite Mannschaft pausierte am ersten Spieltag ebenfalls; Gegner DJK Eintracht Ludwigshafen hatte kurzfristig sein Team abgemeldet. Die dritte Mannschaft startete mit einem 5:3-Sieg bei Ludwigshafen III.

Der BSC Busenberg hat seine erst im vergangenen Jahr aufgestiegene Mannschaft aus der Bezirksoberliga abgemeldet und hat nur noch ein Team in der Bezirksliga Süd. Dort spielt der BSC zum Saisonauftakt gegen ASV Landau V erst nächsten Samstag.