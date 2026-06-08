Bei der U32-Meisterschaft des SWFV kommt die SG nicht über die Vorrunde hinaus. Das lag nicht zuletzt an den starken Gruppengegnern.

Die SG Petersberg/ Fehrbach ist bei der Ü32-Meisterschaft des Südwestdeutschen Fußballverbands nicht über die Vorrunde hinausgekommen. Es war ein kurzes Intermezzo bei der Südwestmeisterschaft für den Pokalsieger des Fußballkreises Pirmasens/ Zweibrücken. Durch lediglich einen Sieg in der Vorrunde verpasste die AH-Spielgemeinschaft von FK Petersberg und FC Fehrbach das von SG-Akteur Patrick Hildebrandt anvisierte Halbfinale.

„Da Gimbsheim und Rodenbach das Finale gespielt haben, hatten wir die deutlich schwerere Gruppe“, erläuterte Ex-Regionalligaspieler Hildebrandt, der sich angesichts einiger personeller Ausfälle dennoch nicht unzufrieden mit dem Abschneiden auf dem Rasen des SV Rodenbach zeigte. Schließlich konnte seine Mannschaft trotz der Niederlagen gegen die SpVgg ESP/SV Rodenbach (1:3, Torschütze für Petersberg/Fehrbach: Christoffer Lorett) und den späteren Turniersieger SV Gimbsheim (0:1) alle Partien offen gestalten. Ausschlaggebend seien „brutale“ individuelle Fehler gewesen. Zum Abschluss gelang den Südwestpfälzern noch ein 2:0-Sieg (Torschützen: Dominik Rindchen und Sascha Ludy-Childress) über die ebenfalls schon ausgeschiedene SG Brücken/Trauntal, was schlussendlich den dritten Platz in der Gruppe B bedeutete.