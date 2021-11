Der erhoffte Punktgewinn gegen den Favoriten blieb aus, Badminton-Verbandsligist SG Pirmasens/Münchweiler verlor am Montagabend das Nachholspiel gegen die Teenie-Group des SV Fischbach II mit 2:6 und überwintert mit 3:11 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Gegen die Reserve des Zweitbundesligisten SV Fischbach (bei Hochspeyer) gewannen Jens Steinbach und Yannic Brandstetter (Foto, von links) in drei Sätzen das erste Herrendoppel. Und hätte das neu zusammengestellte Damendoppel Samira Bärmann/Manuela Miesel etwas mehr Glück gehabt statt in drei Sätzen (zweimal in der Verlängerung) zu verlieren, dann wäre ein Unentschieden durchaus machbar gewesen. So konnte nur noch das 13-jährige Talent Amelie Jacob mit einem Zweisatzsieg punkten.