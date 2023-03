Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Mindestens noch einen Punkt holen und damit definitiv die Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse, Gruppe B, und den Aufstieg in die A-Klasse sichern: Das ist die Devise für die SG Heltersberg/Geiselberg vor dem Spiel am Sonntag in Heltersberg gegen den TuS Winzeln.

Der erste Matchball wurde am vergangenen Wochenende durch die 1:3-Niederlage beim damit jetzt nur noch drei Punkte schlechteren FC Rodalben vergeben. Aber: Ist die Spielgemeinschaft der Ex-Landesligisten