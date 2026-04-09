Die SG Eppenbrunn hat am Mittwochabend in der Fußball-Bezirksliga ihr Nachholspiel beim SV Katzweiler mit 1:6 (0:3) verloren, die Aufstiegschance schwindet so allmählich.

Bereits nach 27 Minuten lag die SGE durch Treffer von Mike Schneider, Carlos Borger und Marcel Meinen mit 0:3 hinten. Auf das 1:3 von Michael Wiktorski in der 51. Minute folgten kurz darauf zwei weitere Gegentore von Borger und Meinen. Kurz vor Schluss gelang Borger, 2015 A-Junioren-Regionalligameister mit dem FK Pirmasens, noch sein drittes Tor. „Insgesamt ein desolater Auftritt mit vielen individuellen Fehlern“, beschönigte SGE-Spielertrainer Christian Zarbel nichts. Da vier Eppenbrunner verletzungsbedingt raus mussten, spielten die Gäste in den letzten fünf Minuten mit zehn Mann.