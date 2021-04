Laktat-Test in der siebten Liga: Die SG Eppenbrunn will mithilfe dieser aus dem Profifußball bekannten Milchsäure-Messung in beanspruchter Muskulatur versuchen, in der Landesliga West ihren vierten Platz aus der abgebrochenen Vorsaison zu verbessern

.„Der Verein hat uns ein Gerät zur Laktatmessung zur Verfügung gestellt. Durch einen unserer Sponsoren, die Firma Sport-Tec, konnte das Gerät etwas günstiger als üblich angeschafft werden“, informiert Eppenbrunns Coach, Ex-Oberligaspieler Florian Opitz. Nach einer Testung zum offiziellen Auftakt der Saisonvorbereitung am Montag würden je nach Messergebnis die Trainingspläne individuell gestaltet. So sollen am Ende alle auf dem gleichen Fitnessstand sein.

Heiß aufs Training

„Ich muss den Jungs ein großes Lob aussprechen. Alle wollten den Betrieb frühzeitig wieder aufnehmen. Das Training wird gut angenommen und ist dementsprechend gut besucht“, berichtet Opitz. Je nach Saisonstart (nach jetzigem Stand am 1. September) könne man voll durchziehen oder zwischendurch etwas zurückfahren. Opitz: „Die letzten vier Wochen haben wir in Kleingruppen verstärkt Passspiel und Torschuss geübt. Es ist schön, dass wir seit 24. Juni auch wieder Spielformen mit bis zu zehn Spielern abhalten können.“

Ziel: Top-5-Platz

Als Saisonziel hat Opitz einen Platz unter den ersten fünf Mannschaften ausgegeben. In der vergangenen, vorzeitig beendeten Saison erreichte Eppenbrunn mit einem Schnitt von 1,89 Punkten pro Spiel den vierten Rang. „Ziel ist es natürlich immer, sich zu verbessern. Insofern wäre Platz drei bereits überragend“, sagt Opitz.

Drei Neue im Sommer

Mit den Zugängen zeigt er sich sehr zufrieden. Bereits in der Winterpause schlossen sich Tarek Rabahi, Luca Mangold und Bastian Brauner der SGE an. Wegen der Corona-Krise kamen diese drei allerdings erst einmal in einem Punktspiel zum Einsatz. Nun hat Eppenbrunn drei weitere Spieler an Land gezogen und somit einen 22-köpfigen Kader zusammengestellt. Neben Janis Schira aus der Regionalliga-A-Jugend des FK Pirmasens und Ionut Tatar vom Landesligisten SF Bundenthal ist vom SC Hauenstein (ebenfalls Landesliga) noch Dennis Leininger gekommen. Neu ist zudem Torwarttrainer Christian Megel, der seinen Spielerpass allerdings beim SV Trulben belassen hat.

DER KADER

Torhüter: Nicola Schillings, Lars Bachert

Abwehr: Christofer Anschütz, Dennis Neb, Janis Schira, Andrei Roman, Luca Schmitt, Nicolas Eichhorn, Tobias Dreyer

Mittelfeld: Bastian Brauner, Marvin Hahn, Dennis Leininger, Georgr Bogdan, Ionut Tatar, Tarek Rabahi, Philipp Buchheit, Luca Mangold sowie „im Notfall“ Trainer Florian Opitz

Angriff: Jan-Luca Hahn, Mounir Rabahi, Daniel Holzer, Maximilian Kochmann, Frank Brachmaier

DIE TRANSFERS

Abgänge: keine

Zugänge: Janis Schira (A-Junioren FK Pirmasens), Ionut Tatar (Sportfreunde Bundenthal), Dennis Leininger (SC Hauenstein).