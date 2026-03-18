Die SG Eppenbrunn muss in der Fußball-Bezirksliga drei Spiele in sechs Tagen absolvieren – und das bei schwindendem Personal.

Zum Auftakt der anstrengenden Woche empfängt der Tabellenvierte am Sonntag um 15 Uhr die auf Rang zwei liegende SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler, die vom ehemaligen Pirmasenser Oberligacoach Heinz Halter trainiert wird. Nach dem Spitzenspiel steht am Donnerstag, 19.30 Uhr, das Nachholspiel gegen den SV Battweiler auf dem Programm. „Zu Fasching ging es nicht. An Ostern hat Battweiler schon ein Nachholspiel, und von einem Termin im Mai war der Verband nicht so begeistert. Da blieben nicht mehr viel Termine übrig“, erläutert Eppenbrunns Spielertrainer Christian Zarbel.

Von allen Bezirksligisten hat die SGE die meisten Partien nachzuholen. So steht noch am Mittwoch, 8. April, das Nachholspiel beim SV Katzweiler auf dem Programm. Für die zuletzt abgebrochene Begegnung gegen Spitzenreiter SV Nanz-Dietschweiler gibt es noch keinen Termin.

Stresswoche geht weiter

Doch damit ist die „Stresswoche“ für Eppenbrunn noch nicht beendet. Da der nächste Gegner, der SV Palatia Contwig, bereits vor längerer Zeit sein Heimspiel gegen Eppenbrunn wegen einer Veranstaltung in Absprache mit der SGE auf Samstag, 28. März, vorverlegt hat, muss Eppenbrunn nur zwei Tage nach dem Battweiler-Spiel erneut antreten. Ein Pensum, das kein Profiverein „abreißen“ muss. „Das ist bei unserer Personallage kein Problem“, übt sich Coach Zarbel lachend in Galgenhumor.

Denn die Personalsituation seines Teams spitzt sich immer mehr zu. Da gibt es die Langzeitverletzten wie Torwart Jonas Wolfer (Schulter), Claudio Malvaso (Achillessehnenabriss), Noel Weis (Kreuzband) und Jannis Schira (Fußverletzung). Bei den seit zwei Wochen verletzten Tobias Dreyer und Michael Wiktorski (beide muskuläre Probleme) hat Zarbel Hoffnung, dass sie am Sonntag zur Verfügung stehen. Bastian Brauner hat eine Entzündung in der Ferse. Bei ihm bestehe zumindest eine kleine Hoffnung auf einen Einsatz. Vergangenen Sonntag mussten bei der 2:3-Derbyniederlage in Rodalben Abwehrspieler Christopher Anschütz (muskuläre Probleme) und Jan Grünfelder (Achillessehnenprobleme) vorzeitig vom Platz. Ihr Einsatz gegen Rockenhausen: ungewiss. Und Winter-Zugang Florin Tesedan (von den Sportfreunden Bundenthal) sitzt bis Anfang Mai noch eine Sperre aus seiner Bundenthaler Zeit ab.

Immer noch torgefährlich

„Wenn ich Pech habe, muss ich selbst wieder spielen“, ulkt der mittlerweile 43-jährige Zarbel. Dass der Polizeibeamte nichts von seiner Torgefährlichkeit verloren hat, bewies er schon in Rodalben kurz nach seiner Einwechslung. Nach einer Ecke von Maximilian Mayer erzielte er das Anschlusstor. Trotz der aktuellen misslichen Personalsituation gibt sich Zarbel vor dem Heimspiel gegen Rockenhausen kämpferisch. „Das ist ein Spitzenspiel, und wir sind nach wie vor absolut geschäftsfähig“, erklärt Zarbel. Die Rodalber gastieren am Samstag (17 Uhr) beim FV Ramstein.