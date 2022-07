45 Minuten lang durften die Kicker des SV Obersimten auf den Turniersieg hoffen, als sie im Endspiel des Hackmesser-Pokales in Trulben dem Vorjahressieger SG Eppenbrunn gegenüberstanden. Torlos gingen die Teams in die Pause, doch dann schlug es gleich achtmal ein: Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff ging der Bezirksligist in Führung, das 2:0 folgte auf dem Fuß.

Zwar konnten die eine Klasse tiefer spielenden Obersimter durch einen von Luca Wick verwandelten Foulelfmeter kurz den Anschluss wiederherstellen, doch bald erwies sich Eppenbrunn als zu stark. Der SVO fiel auseinander und kassierte in kurzer Folge fünf Tore. Für den Titelgewinner traf Dennis Leininger dreimal, Tarek Rabahi zweimal, je ein Tor erzielten Mounir Rabahi und Maximilian Matzohl.

Gastgeber holen sich Platz drei

Mit dem SV Trulben und dem SV Bottenbach trafen im Spiel um Platz drei zwei Vertreter der B-Klasse aufeinander. Ein 6:3-Sieg sorgte bei den Gastgebern samt Anhang für Feierlaune. Das war die Belohnung für ein gelungenes Turnier. Nicht unter die letzten vier geschafft hatten es der Hilster SV, die SG Kröppen/Vinningen und der SV Hochstellerhof.