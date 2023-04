Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Landesligist SG Eppenbrunn geht mit drei Trainern in die neue Runde. Nachdem unter der Woche bereits zwei Einheiten zur Leistungsdiagnostik auf dem Programm gestanden hatten, startete die SGE am Freitagabend nun auch offiziell in die Saisonvorbereitung.

Zu den beiden bisherigen Spielertrainern Florian Opitz und Mounir Rabahi gesellt sich nun noch Christian Zarbel (38), der vom SV Ruhbank nach Eppenbrunn zurückkehrt. „Wir sind drei gleichberechtigte