Die SG Eppenbrunn, aktuell in der Fußball-Bezirksliga auf Rang zwei, will unbedingt den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga packen. Daran ändert auch der Abgang von drei Stammspielern zum Saisonende nichts.

Wie berichtet, werden die Zwillingsbrüder Marvin und Jan-Luca Hahn (beide zum Hilster SV) sowie Co-Spielertrainer Mounir Rabahi (SC Hauenstein) die SGE nach der laufenden Runde verlassen. „Das