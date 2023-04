Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Obwohl die SG Eppenbrunn seit der Roten Karte für Christofer Anschütz in der 23. Minute einen Mann weniger auf dem Platz hatte, zwang sie Gastgeber SV Hermersberg am Mittwochabend in die Verlängerung. Nach 120 Minuten aber gewann der SVH das Duell zweier Landesligisten in der ersten Verbandspokalrunde mit 4:2.

Ein Fehler jagte den nächsten in dem Spiel zweier Mannschaften, die in der Landesliga weit vorne erwartet werden. Hermersbergs Keeper Reiner Schwartz dirigierte seine Vorderleute immer wieder lautstark.