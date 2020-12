Die SG Bruchweiler erhält den mit 500 Euro dotierten AOK-Gesundheitspreis „Sportjugend Pfalz“. Damit belohnt die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland in Kooperation mit der Sportjugend Pfalz die engagierte Jugendarbeit von Sportvereinen.

Die Sportgemeinschaft (SG) Bruchweiler legt bei ihrer Nachwuchsarbeit großen Wert auf ein vielseitiges Sport- und Freizeitangebot. Das Sporttreiben wird ergänzt durch zahlreiche außersportliche Aktivitäten, die durch gemeinsame Erlebnisse das soziale Miteinander sowie die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen fördern.

In der SG Bruchweiler mit fast 400 Mitgliedern sind derzeit mehr als 150 Nachwuchssportler im Alter bis 18 Jahre aktiv. Ursprünglich wurde im Verein nur Fußball gespielt. „Vor etwa sieben Jahren haben wir die Jugendarbeit um die Leichtathletik erweitert, insbesondere um die Bewegungsvielfalt und -flexibilität unserer Kinder und Jugendlichen zu schulen“, erklärt Übungsleiterin Ramona Heid. Seitdem ist der Jugendanteil auf über 30 Prozent gestiegen.

Das ist auch darauf zurückzuführen, dass die Leichtathleten mit außersportlichen Angeboten (Pizza-Essen, Schwimmbadbesuche) ganzjährig Sport, Erholung und Freizeit verknüpfen. Zu den Höhepunkten für die Jugendlichen zählen das Sportfest der SGB und das mehrtägige Zeltlager am See in Lauterbourg. Die Verleihung des Preises findet am Donnerstag, 17. Dezember, in digitaler Form statt.