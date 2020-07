Von Maria Starck

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in elf Fällen, Besitz kinderpornografischer Schriften und Herstellung jugendgefährdender Schriften in 15 Fällen hat das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens am Mittwoch einen 30-jährigen Pirmasenser zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Zwischen September 2017 und Dezember 2018 chattete der Angeklagte über Instagram mit mehreren Mädchen, die zum Tatzeitpunkt zwischen zehn und 14 Jahren alt waren. Er forderte die Mädchen auf, ihm Nacktfotos von sich zu schicken, auf denen auch ihr Gesicht zu erkennen war. Die Videos und Fotos speicherte der Mann auf seinem Computer ab. Bei einer Hausdurchsuchung im Dezember 2018 im Kinderzimmer seines Elternhauses beschlagnahmte die Polizei zahlreiche elektronische Geräte, auf denen sich 21 Videos und 59 Fotos mit strafbarem Inhalt befanden. Über seinen Verteidiger räumte der Mann die Taten ein und ersparte so den Mädchen einen Auftritt vor Gericht.

