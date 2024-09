Eine 69 Jahre alte Frau ist am Donnerstag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Täter gegen 12 Uhr Bargeld aus der Handtasche der Frau. Die Seniorin befand sich zu diesem Zeitpunkt zum Einkaufen in einem Discounter in der Hauptstraße. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pirmasens entgegen unter der Telefonnummer 06331 5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.