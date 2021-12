Am 22. Dezember, etwa 08.30 Uhr, wollte eine 73-Jährige mit ihrem Auto bei dem Anwesen Zweibrücker Straße 19 ausparken. „Beim Rangieren stieß sie dabei mehrfach an die Verkleidung der Hauswand. Von einem Bewohner wurde die Frau angehalten, ihre Personalien zu nennen und auf den Hausverwalter zu warten. Die Frau entfernte sich jedoch laut Angaben des Zeugen mit den Worten: ,Ich habe dafür keine Zeit’“, berichtet die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf 1000 Euro und teilt mit, die Ermittlungen dazu dauerten an.