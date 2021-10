Am Montag stahl ein Unbekannter zwischen 9 und 10.50 Uhr einer 85-jährigen Frau aus Pirmasens den Geldbeutel. Die Frau war beim Einkaufen in einem Einkaufsmarkt in der Arnulfstraße. „Bereits um 10.57 Uhr erfolgte eine Abhebung von 2000 Euro am Geldautomaten einer Bank in der Winzler Straße“, schreibt die Pirmasenser Polizei. Wie der Täter an die Geheimzahl kam, wurde nicht mitgeteilt. Zeugen sind aufgerufen, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.