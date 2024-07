Kaum ein Durchkommen gab es gestern Nachmittag auf dem Beckenhof, dessen großes Außengelände komplett besetzt war. Die Stadt Pirmasens hatte zum Seniorentag eingeladen.

Als Senior zählt für die Verwaltung jeder Bewohner der Stadt Pirmasens ab einem Alter von 70 Jahren. Fast 6000 Einladungen wurden für den Seniorentag verschickt, einige Hundert ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, dabei zu sein bei dem geselligen Beisammensein, das immer wieder für unverhoffte Begegnungen mit lange nicht mehr gesehenen Bekannten sorgt. Integriert in den Seniorentag war der „Tag der Ehemaligen“: Stadtverwaltung, Bauhilfe, Krankenhaus und Stadtwerke hatten insgesamt 860 Ruheständler eingeladen. Sonderbusse sorgten für den Transport der Besucher, die ihrerseits lange Schlangen vor den Getränke- und Essensausgaben bildeten.

Als Wertschätzung des in die Organisation der Veranstaltung eingebundenen Seniorenbüros ordnete Oberbürgermeister Markus Zwick die starke Resonanz ein. „Sie sind uns wichtig, das sehen Sie an den vielen Helfern“, versicherte er den Besuchern auf dem Beckenhof. In Pirmasens kümmerten sich Einrichtungen wie Seniorenbüro und -beirat, Gemeindeschwestern, Seniorennetzwerk 60 plus und viele mehr um die Belange der Älteren.

Ältester Pirmasenser ist keine 100 Jahre alt

„Wer bietet weniger“, scherzte Zwick anschließend bei der traditionellen Ermittlung der ältesten Besucher auf dem Beckenhof, als er mit 102 Jahren beginnend, in die Runde fragte. Und tatsächlich fand sich mit Helmut Bös nicht nur der älteste männliche Besucher, sondern auch der älteste Pirmasenser überhaupt. Unter dem tosenden Applaus der Gäste durfte sich der Rekordhalter über einen Fresskorb mit Spezialitäten der Region ebenso freuen wie Hedwig Deutschmann, deren 92 Jahre in den Reihen der Frauen keine überbieten konnte.