Annette Scheidle hat am 1. Februar die Hauptkoordination des Netzwerks 60plus übernommen. Sie ist Nachfolgerin von Sabine Kober, die mit Ablauf des Monats Januar aus privaten Gründen kürzertreten möchte, dem Netzwerk jedoch als Ansprechpartnerin weiterhin erhalten bleibt. Annette Scheidle war bis zu ihrem Wechsel Mitarbeiterin im Seniorenbüro Haus Meinberg und bereits Akteurin des Netzwerks. „Wir freuen uns, dass wir mit Frau Scheidle eine so kompetente und beliebte Unterstützung für das Netzwerk finden konnten“, informiert Oberbürgermeister Markus Zwick, der Spätherbst 2019 das Seniorennetzwerk ins Leben gerufen hatte. Das Netzwerk versteht sich als Bündnis aus haupt- und ehrenamtlichen Akteuren, die sich an den Bedürfnissen von Senioren in Pirmasens orientieren. Dabei sollen vorhandene Angebote vor Ort aufeinander abgestimmt werden und eine Schnittstelle von Hilfesuchenden und Hilfebietenden geboten werden. Scheidle hat ihr Büro künftig im Caritas-Centrum in der Schachenstraße 1. Erreichbar ist sie unter der nummer 0152 08684262 oder unter annette.scheidle@caritas-speyer.de. Eine Terminvereinbarung wird empfohlen.