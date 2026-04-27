Ein ovales Schild am Eingang kennzeichnet in Pirmasens Betriebe mit einem besonderen Service für Senioren. Die Initiative hat nun einige neue Mitstreiter.

Ob barrierefreies Einkaufen, eine Bank zum Ausruhen oder ein offenes Ohr für die Bedürfnisse älterer Menschen: Ein ovales Schild am Eingang von Geschäften, Gastronomiebetrieben und anderen Dienstleistern weißt darauf hin, dass es dort einen seniorenfreundlichen Service gibt. Seit 20 Jahren gibt es in Pirmasens eine solche Initiative. Die Altersgruppe „60plus“ spielt in der Stadt eine besondere Rolle. Wie Bürgermeister Michael Maas betonte, liegt der Anteil der Altersgruppe in Pirmasens bei rund 35 Prozent.

Die Auszeichnung, dem Seniorenfreundlichen Service anzugehören, ist kein Selbstläufer. Der Seniorenbeirat der Stadt überprüft im Zwei-Jahres-Rhythmus die bereits zertifizierten Betriebe. Wer sich als Mitglied bewirbt, muss sich kritischen Fragen der Beiratsmitglieder stellen. So auch beispielsweise die Pirmasenser Bauhilfe. Erst ein Aufzug für ihre Besucher überzeugte den Beirat. Bauhilfe-Vorstand Ralph Stegner freute sich über die Auszeichnung, da seine Institution viel persönlichen Kontakt zu Senioren hat. Stolz zeigten sich auch Heiko Karg, Marktleiter von Edeka Kissel in der Landauer Straße, und Gabriele Sohn, die seit vielen Jahren den Goldankauf in der Bahnhofstraße betreibt. Das vierte Neumitglied ist Elena Jeliazkov, die seit Februar unter dem Namen Esthetika in der Adam-Müller-Straße Maniküre, Pediküre und ein Sonnenstudio anbietet.

Inzwischen sind es mehr als 80 Pirmasenser Unternehmen, die den Menschen signalisieren, dass man auch in der Altersgruppe „60plus“ ein willkommener Kunde und Besucher ist. Ein Verzeichnis aller Mitglieder ist im Netz zu finden unter www.pirmasens.de unter der Rubrik „Einkaufen“ und „Seniorenfreundlicher Service“ oder im Faltprospekt „Senioren freundlich“.