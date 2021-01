Die Vorsitzende des Seniorenbeirates, Renate Vogl, kritisiert die RHEINPFALZ-Berichterstattung. In einer glossierenden Kolumne mit dem Titel „Frohe Wei(h)nachten“ wurde über eine Spende von 600 Flascheninformiert. Vogel weist darauf hin, dass es keine „feuchtfröhliche Seniorennachmittage mit Gelagen“ gab und geben wird, „bei denen die gespendeten edlen Tropfen verputzt wurden und die Weinpräsente durch die Kehlen der betagten Bürger flossen“. Vogel ist der Auffassung, dass eine derart glossierende Berichterstattung in der Corona-Pandemie unangebracht sei.

Sie berichtet weiter, dass die Weinpräsente den Vorortsenioren in der Adventszeit, eingebunden in ein Präsent-Gesamtpaket der Vorortvereinigungen selbst, von Mitgliedern der

dortigen Leitungsteams coronagerecht an der Haustür überreicht worden seien. Die Senioren, die in der Innenstadt wohnen durften sich bislang über ein jährliches Treffen auf dem Beckenhof freuen und hatten die Möglichkeit, am Sommerfest und der Weihnachtsfeier im „Haus Meinberg“ teilzunehmen, wo ihnen ebenfalls eine Flasche Wein überreicht wurde. 2020 mussten diese Feste aber coronabedingt ausfallen.