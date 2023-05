Wie vergrößere ich die Schrift auf dem Smartphone? Und wie finde ich im Internet den Fahrplan für Bus und Bahn? Beim „Digitalen Stammtisch“ bekommen Senioren diese Fragen von Digitalbotschafter Wilfried Wierzbicki und Schülern der BBS beantwortet.

Mit den Enkeln chatten, Whatsapp-Nachrichten und E-Mails schreiben oder den Busfahrplan recherchieren: Senioren haben oft Probleme, wenn es um die Benutzung moderner Kommunikationsmittel geht. Der Seniorenbeirat hat deshalb im vergangenen Jahr einen „Digitalen Stammtisch“ zur Förderung der Medienkompetenz ins Leben gerufen.

Bei den Treffen im Haus Meinberg zeigen Digitalbotschafter Wilfried Wierzbicki und Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) den älteren Mitbürgern, wie der Umgang mit Laptop, Smartphone und Tablet gelingt. Dabei geht es unter anderem darum, Dateien und Ordner zu erstellen, Fotos zu bearbeiten oder ein elektronisches Adressbuch zu verwalten. Zu den klassischen Themen gehören allerdings ebenfalls der Umgang mit Suchmaschinen und die Funktionen von verschiedenen Apps.

Stammtisch ist gut besucht

„Das Wichtigste ist, das man einen Ort hat, an dem man sich austauschen kann“, erläutert Wierzbicki. Somit entstehe nicht nur der ein Dialog zwischen den Generationen, sondern auch gegenseitige Hilfe unter den Senioren. „Miteinander lernen geht immer einfacher“, ist er sich sicher. Wichtig ist laut dem Digitalbotschafter, dass ältere Menschen einen Zugang zur digitalen Welt erhalten. Berücksichtigt werden soll die individuelle Lernsituation der Senioren: egal ob erste Schritte oder konkrete Frage. Mit dem Angebot will Wierzbicki auf die speziellen Bedürfnisse und Herausforderungen im Alter eingehen und den Menschen Mut machen, die digitalen Herausforderungen anzunehmen.

Der „Digitale Stammtisch“ sei zurzeit gut besucht. „Wir mussten bereits Senioren absagen, weil wir die personellen Kapazitäten nicht haben“, sagt Wierzbicki. Unterstützt wird er ehrenamtlich von Berufsschülern, die für ihr Engagement am Ende der Veranstaltung ein Zertifikat erhalten. Mit dem „Digitalen Stammtisch“ werde die Lehr- und Lernrichtung umgekehrt. Denn: „Normalerweise werden Lerninhalte von der älteren zur jüngeren Generation vermittelt“, erläutert Wierzbicki.

Info

Der „Digitale Stammtisch“ findet erneut am 11. und 25. Mai von 16 bis 17.30 Uhr im Seniorentreff Haus Meinberg in der Adlerstraße 19 statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Allerdings sollen Senioren zu den Treffen ihre eigenen Geräte mitzubringen, um Fragen individuell und in Ruhe klären zu können. Um Anmeldung beim Seniorenbüro per Telefon unter der 06331/78280 oder per Mail unter seniorenbuero@pirmasens.de wird gebeten.