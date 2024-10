Ein 75-Jähriger ist am Montagvormittag im Parkhaus eines großen Einkaufsmarktes in Pirmasens von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte er um 10.35 Uhr zu seinem Fahrzeug gehen, als eine 69-jährige Fahrerin ihn übersah und mit ihrem Auto erfasste. Der Mann stürzte und erlitt Verletzungen an Auge und Nase. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Pirmasens sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Kontakt: Telefon 06331 5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.