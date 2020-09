Ein eher seltener Gast, ein Totenkopf-Falter oder Totenkopf-Schwärmer, hat vor Kurzem Rast in der Rheinbergerstraße gemacht. „Er hing den ganzen Tag an unserer Kellertreppe“, schreibt Naemi Wagner. Der imposante Nachtfalter hatte eine Länge von etwa acht Zentimetern. Wenn er seine Flügel auseinander breitet, kann er eine Spannweite von bis zu 15 Zentimeter erreichen. Ausgebreitet zeigt er unter den Flügel einen gelben Körper. Wie Wagner schreibt, komme diese Art normalerweise in den Tropen vor, doch wenn es in Europa heiß ist, könne er auch mal bis nach Skandinavien fliegen. Markant ist die Zeichnung auf seinem Rücken, die einem Totenkopf ähnelt. Glücklicherweise steht er nicht auf der Roten Liste, ist also nicht bedroht. Zuerst habe sie versucht, den Falter mit eingeschaltetem Blitzlicht zu fotografieren. „Daraufhin hat er laut geknurrt und damit seinem Protest, dass ich ihn in seiner Nachtruhe gestört habe, Ausdruck verliehen“, schreibt sie. In der folgenden Nacht sei der Falter weitergeflogen.