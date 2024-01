Für die einen sind es alte Knochen, andere verehren Teile von Menschen, die Märtyrer waren oder heilig gesprochen wurden. Total fasziniert von dem Thema „Reliquien“ ist Dekan Johannes Pioth von der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini.

Paul Josef Nardini, der von 1851 bis 1862 in Pirmasens wirkte, ist in der Nardinikapelle beigesetzt. Ein Teil seines Armknochens wird in der Pirminiuskirche hinter Glas aufbewahrt, ebenso wie ein Stück vom Schädel des Heiligen Pirminius. Am 27. Januar wird des Seligen Nardinis gedacht, dessen Todestag sich zum 162. Mal jährt.

Reliquien werden oft als „Überreste religiöser Persönlichkeiten“ definiert. Wie Dekan Johannes Pioth im RHEINPFALZ-Gespräch erklärt, gibt es drei Kategorien: Die Körperreliquien, Gebrauchsgegenstände und Berührungsreliquien. Sie sind für die Reliquien-Verehrer „Erinnerungen an den Heiligen, wie beispielsweise das Leinentuch oder die Dornenkrone von Jesus“, erläutert der Dekan. So werden beispielsweise das Kreuz und die Treppe, über die Jesus zu Pontius Pilatus gebracht wurde, auf Betreiben der Heiligen Helena in Rom aufbewahrt. Sie war die Mutter von Konstantin des Großen und hatte gezielt nach diesen Gegenständen gesucht.

Gebeine in Speyer und in Pirmasens

Auch von Paul Josef Nardini werden diverse Reliquien aufbewahrt. So hat man bei der Seligsprechung 2006 die Gebeine freigelegt und diverse Knochen entnommen, die sowohl im Speyrer Dom, als auch in der Kirche St. Pirmin zu sehen sind. Die weiteren sterblichen Überreste des einstigen Seelsorgers sind in der Nardinikapelle bestattet. Hier wird am 27. Januar das Patronatsfest der Pfarrei gefeiert. Um 10.30 Uhr, zur Todesstunde des Seligen, findet eine Andacht statt. Aufbewahrt werden zusätzlich das Gebetsbuch und das Zingulum (Gürtel um das liturgische Untergewand des Priesters) Nardinis. Auch seine Einträge in die Kirchenbücher hat man archiviert.

„Die Reliquien schaffen ein Gefühl der Nähe zu dem Menschen, den Gott bereits zu sich gerufen hat“, sagt Johannes Pioth, der sich viele dieser Kostbarkeiten in diversen Kirchen angesehen hat und sich stets intensiv mit dem Leben des Verstorbenen befasst. „Dabei interessieren mich nicht die Knochen, sondern die Person. Ich setze mich mit ihr auseinander und bete um ihre Fürsprache.“

Unsumme für die Dornenkrone Jesu

Für manche Menschen sind Reliquien also religiöse Kostbarkeiten, andere schätzen die „Überreste“ als wertvolle Antiquitäten. Zwar habe die katholische Kirche den Handel verboten, erklärt der Dekan. Trotzdem werden immer wieder sterbliche Überreste von religiösen Persönlichkeiten zu horrenden Preisen versteigert. Begehrte Sammlerstücke waren diese Körperteile und Gebrauchsgegenstände schon seit Urzeiten. Viele Reliquien hätten die Kreuzritter mitgebracht. Unter anderem auch Fragmente der Dornenkrone, für die „Ludwig IX. von Frankreich eine Unsumme an Golddukaten gezahlt hat“, erläutert Johannes Pioth. Heute ruht diese Reliquie in der Pariser Notre-Dame-Kirche.

Knochenteile befinden sich auch in allen Altären. Sie werden bei der Weihe entweder in dem Stein oder unter dem Stein bestattet. In Pirmasens, so vermutet der Geistliche, handelt es sich um Überreste Trierer Märtyrer. Damit wird der Tradition entsprochen, am Grab dieser Heiligen eine Eucharistiefeier zu halten. Nach dem Konzil von Trient schafft die Reliquie eine Verbindung zu dem Toten im Himmel. Im Jahr 2017 habe die Kirche dann aber verboten, Teile von Gebeinen zu entnehmen. Ohnehin spielt die Reliquienverehrung eine immer geringere Rolle, da auch die Zahl der Gläubigen stetig abnimmt, bedauert Pioth.